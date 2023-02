Chi l'ha visto, caso Elena e Luana: spunta un quarto uomo

A Chi l’ha Visto ci si è occupati nella puntata di mercoledì 1 febbraio di un caso particolarmente caldo ossia quello legato a Elena Bruselles e Luana Costantini, le due donne trovate morte a Roma, nella loro abitazione.

Tra gli aspetti sui quali gli inquirenti stanno facendo chiarezza è se le due donne possano essere collegate a riti di carattere satanico.

Chi l’ha visto, Elena e Luana. Interviene la legale dello Shamano Shekhinà

In trasmissione è intervenuto il legale dello Shamano Shakhinà, l’uomo con il quale Luana Costantini aveva intrecciato una relazione. Nel corso della puntata è stata mostrata una clip nella quale Luana compare sdraiata sul divano.

La donna si sta lamentando, mentre lo Schamano appare in primo piano quasi infastidito. Ci si è chiesto dunque come mai l’uomo non avesse aiutato Luana e perché nel video fosse in difficoltà.

La telefonata con il giornalista Gianvito Cafaro

Il giornalista Gianvito Cafaro ha contattato personalmente lo Shamano Shakhinà. L’uomo ha fornito alcuni prezzi dei prodotti da lui venduti.

Oltre a ciò ha anche dichiarato: “Io ce l’ho messa tutta. Ho dato pezzi di me in senso metaforico, sia per sua madre che per Luana”. Il giornalista ha chiesto se quando era andato via da quella casa, la madre era morta. Lo Shamano ha risposto in modo telegrafico: “Tutto a posto”.

L’avvocato Ada Alibrando ha precisato: “Luana è stata sottoposta a dei controlli medici a fine 2022 in quanto era stato riscontrato un dimagrimento inspiegabile.

Si nutriva di alimenti non tali da soddisfare il suo fabbisogno giornaliero. Posso dirle che su prenotazione del mio assistito si è recata da uno specialista. Quello che è certo che la donna non stava bene”.

Un altro uomo viveva con lo Shamano e le due donne

C’è infine un altro elemento al quale deve essere prestato attenzione. Con l’uomo e le due donne c’era anche una quarta persona, Marco.

Quest’ultimo ha dichiarato in un’intervista che Elena e Luana stavano bene quando era uscito da quella casa. L’ultima volta che ha visto viva Elena era il 24 dicembre, mentre l’ultima uscita da quella casa – ha raccontato – è il 28 dicembre. Potrebbero essere entrate altre persone in quella casa? Il quadro si fa sempre più complicato.