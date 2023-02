Incidente in via Tiberina a Roma, quattro auto coinvolte: un morto e tre feriti

Una vittima e tre feriti: è questo il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio del 23 febbraio in via Tiberina, a Roma.

Quattro auto sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale che si è consumato in via Tiberina, nei pressi di Roma.

Una persona ha perso la vita a seguito dei trami riportati mentre altre tre sono rimaste ferite

Nel primo pomeriggio di giovedì 23 febbraio, intorno alle 14:30, un drammatico incidente stradale si è verificato in via Tiberina, vicino Roma, al confine tra il municipio XV e il comune di Riano.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, due auto si sono scontrate frontalmente tra loro.

A seguito dell’impatto, le vetture rimaste coinvolte nel sinistro hanno impattato contro altri due veicoli che si stavano percorrendo la carreggiata.

L’arrivo di soccorsi, polizia e vigili del fuoco: un morto e tre feriti

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118, la Polizia di Stato e due squadre dei vigili del fuoco. I soccorritori giunti sul luogo della tragedia hanno dichiarato il decesso di una delle persone ferite durante il sinistro e hanno provveduto a trasferire in ospedale altri tre cittadini rimasti feriti.

Intanto, i poliziotti e i vigili del fuoco hanno chiuso via Tiberina in entrambi i sensi di marcia al fine di mettere l’area in sicurezza e consentire ai mezzi di soccorso di intervenire.

Gli agenti della polizia stradale, inoltre, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari al fine di comprendere con esattezza cosa sia accaduto. Le forze dell’ordine, in particolare, stanno indagando sulla dinamica del sinistro che, al momento, risulta essere ancora poco chiara.