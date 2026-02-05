Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava guidando la sua Audi intorno alle 21:00 quando, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha perso il controllo del veicolo. La vettura è sbandata, ha divelto una ringhiera e si è schiantata contro il muro di una struttura nelle vicinanze, arrestando violentemente la sua corsa.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lumezzane, i carabinieri di Salò, la polizia stradale di Desenzano e i sanitari del 118 Areu. Purtroppo, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Traffico e dinamica dell’incidente

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per alcune ore mentre le forze dell’ordine eseguivano i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento le autorità tendono a ritenere che il malore improvviso sia la causa principale della perdita del controllo della macchina, ma le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio.

Il dolore della comunità

La comunità di Agnosine e dei comuni limitrofi è profondamente scossa per l’accaduto. La vittima, un uomo nel pieno della sua vita, lascia dietro di sé familiari e amici che ora si trovano a dover affrontare un dramma improvviso e inaspettato.