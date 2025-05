Tragedia in spiaggia a Pinarella di Cervia

Un tragico incidente ha scosso la località di Pinarella di Cervia, dove una turista di 66 anni, Elisa Spadavecchia, ha perso la vita dopo essere stata travolta da una ruspa. L’episodio è avvenuto ieri mattina, suscitando l’indignazione e la preoccupazione della comunità locale. Il conducente della ruspa, un 54enne, è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo, mentre le indagini sono affidate alla Procura di Ravenna, coordinata dalla pm Lucrezia Ciriello.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato in una zona considerata demanio marittimo, il che ha portato gli inquirenti a qualificare il reato come omicidio colposo anziché omicidio stradale. Quest’ultimo, infatti, prevede misure più severe, inclusa la possibilità di arresto in determinate circostanze. È emerso che il conducente della ruspa aveva già un precedente per omicidio stradale, il che complica ulteriormente la sua posizione legale.

Indagini in corso e lavori non autorizzati

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente. Diversi testimoni sono stati interrogati per fornire dettagli su quanto accaduto. Inoltre, il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha dichiarato che i lavori in spiaggia erano non autorizzati, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle operazioni in corso. La salma della vittima è stata trasferita in obitorio, mentre la comunità piange la perdita di una vita tragicamente spezzata.