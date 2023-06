La città di Formia è in queste ore sotto shock per l’improvvisa e prematura morte di uno dei suoi cittadini: nel pomeriggio di ieri Davide Rossillo ha infatti perso la vita in un terribile incidente che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Morto Davide Rossillo: la dinamica dell’incidente

Il 53ennne morto nel sinistro stradale di ieri era originario di Gaeta e al momento dello schianto si trovava a bordo della sua auto, che si è scontrata contro un camion in via Unità d’Italia, per causa per il momento ancora da accertare.

La Polizia locale, i Vigili del fuoco e i membri del 118 immediatamente accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che decretare la morte dell’uomo, che non è sopravvissuto alle terribili ferite riportate nell’incidente. Nel frattempo, le autorità sono al lavoro per verificare eventuali responsabilità del camionista a bordo del mezzo che ha travolto l’auto dove viaggiava Rossillo: l’uomo è stato come da prassi sottoposto a tutti i test del caso per evidenziare l’eventuale presenza di alcol o altre sostanze nel sangue.

Chi era la vittima

Rossillo lascia una compagna e due bambini, come riporta anche Fanpage. Personaggio molto noto a Gaeta, dov’era originario, era il curatore della “Davide Rossillo Contemporary”, una galleria d’arte. L’uomo era inoltre il presidente dell’agenzia di comunicazione Turismo Creativo.