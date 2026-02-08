Un tragico incidente stradale si è verificato a Landriano, causando la morte di una donna di 58 anni in un violento scontro tra veicoli. Le autorità locali stanno indagando sulle cause.

All’alba di un giorno qualsiasi, la quiete di Landriano è stata infranta da un incidente mortale che ha colpito la comunità. La strada provinciale ex statale 412, teatro di questo drammatico evento, è diventata il palcoscenico di una tragedia, con la morte di una donna di 58 anni a seguito di un impatto frontale tra un tir e una Renault Megane.

Il sinistro è avvenuto alle 4:49 del mattino e ha innescato immediatamente una risposta d’emergenza. Le cause che hanno portato l’autovettura a invadere la corsia opposta sono ancora sotto indagine, ma il risultato è stato devastante. Il serbatoio del camion è stato danneggiato, provocando la fuoriuscita di gasolio sull’asfalto, complicando ulteriormente la situazione.

Landriano, dramma in strada: tragico incidente

Immediatamente dopo l’allerta, i soccorsi sono accorsi sul luogo dell’incidente. Un mezzo di soccorso avanzato, un’ambulanza e un’automedica hanno raggiunto rapidamente la scena, insieme ai vigili del fuoco di Pieve Emanuele e alle pattuglie della polizia stradale di Pavia. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate, mentre il suo veicolo ha subito danni irreparabili.

Incidente a Landriano, le condizioni dell’autista del tir

Il conducente del tir, un uomo di 37 anni, è rimasto coinvolto nell’incidente ma, fortunatamente, non ha riportato ferite tali da necessitare un trasporto in ospedale. Questo è un elemento che offre un minimo di sollievo in una situazione tragica, ma non cancella il dolore per la perdita di una vita.

Chiusura della strada e indagini in corso

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimuovere i veicoli coinvolti, la SP 412 è stata chiusa al traffico per diverse ore. Solo dopo la pulizia dell’asfalto e la messa in sicurezza della zona, la circolazione è potuta riprendere. Questo evento ha causato notevoli disagi alla viabilità, portando a lunghe attese per gli automobilisti.

Nel frattempo, la Polizia Stradale sta portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità. È fondamentale chiarire come l’auto sia finita nella corsia opposta, un aspetto cruciale per comprendere le cause di questo scontro tragico.

La comunità di Landriano è scossa da questo evento, che ricorda l’importanza della sicurezza stradale e la fragilità della vita. Mentre le indagini proseguono, il pensiero va alla vittima e alla sua famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile, e a tutti coloro che, ogni giorno, si trovano a percorrere le strade della nostra provincia.