All’alba di un giorno qualsiasi, la quiete di Landriano è stata infranta da un incidente mortale che ha colpito la comunità. La strada provinciale ex statale 412, teatro di questo drammatico evento, è diventata il palcoscenico di una tragedia, con la morte di una donna di 58 anni a seguito di un impatto frontale tra un tir e una Renault Megane.
Il sinistro è avvenuto alle 4:49 del mattino e ha innescato immediatamente una risposta d’emergenza. Le cause che hanno portato l’autovettura a invadere la corsia opposta sono ancora sotto indagine, ma il risultato è stato devastante. Il serbatoio del camion è stato danneggiato, provocando la fuoriuscita di gasolio sull’asfalto, complicando ulteriormente la situazione.
Landriano, dramma in strada: tragico incidente
Immediatamente dopo l’allerta, i soccorsi sono accorsi sul luogo dell’incidente. Un mezzo di soccorso avanzato, un’ambulanza e un’automedica hanno raggiunto rapidamente la scena, insieme ai vigili del fuoco di Pieve Emanuele e alle pattuglie della polizia stradale di Pavia. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate, mentre il suo veicolo ha subito danni irreparabili.
Incidente a Landriano, le condizioni dell’autista del tir
Il conducente del tir, un uomo di 37 anni, è rimasto coinvolto nell’incidente ma, fortunatamente, non ha riportato ferite tali da necessitare un trasporto in ospedale. Questo è un elemento che offre un minimo di sollievo in una situazione tragica, ma non cancella il dolore per la perdita di una vita.
Chiusura della strada e indagini in corso
Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimuovere i veicoli coinvolti, la SP 412 è stata chiusa al traffico per diverse ore. Solo dopo la pulizia dell’asfalto e la messa in sicurezza della zona, la circolazione è potuta riprendere. Questo evento ha causato notevoli disagi alla viabilità, portando a lunghe attese per gli automobilisti.
Nel frattempo, la Polizia Stradale sta portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità. È fondamentale chiarire come l’auto sia finita nella corsia opposta, un aspetto cruciale per comprendere le cause di questo scontro tragico.
La comunità di Landriano è scossa da questo evento, che ricorda l’importanza della sicurezza stradale e la fragilità della vita. Mentre le indagini proseguono, il pensiero va alla vittima e alla sua famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile, e a tutti coloro che, ogni giorno, si trovano a percorrere le strade della nostra provincia.