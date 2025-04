Un tragico incidente stradale

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Pozzuolo Martesana, nel Milanese, dove un mezzo pesante si è scontrato con un’auto sulla provinciale 103, poco dopo gli svincoli per la A58. L’incidente, avvenuto in una giornata che sembrava tranquilla, ha portato a un bilancio drammatico: una donna di 46 anni ha perso la vita, mentre la figlia di 16 anni è rimasta gravemente ferita.

Le conseguenze dell’incidente

La vittima, identificata come la madre della giovane, era alla guida dell’auto al momento dello scontro. La figlia, che viaggiava con lei, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo, dove è stata intubata. Le sue condizioni sono critiche e la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Il conducente del mezzo pesante, fortunatamente, è rimasto illeso, ma l’impatto ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi ha assistito alla scena e di chi ha perso una persona cara.

La risposta delle autorità

Le autorità locali sono intervenute rapidamente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie a chiarire le cause dell’incidente. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito un forte boato, seguito da un’immediata chiamata ai soccorsi. La Polizia Stradale ha avviato un’inchiesta per determinare le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento. Le strade di Pozzuolo Martesana sono state temporaneamente chiuse per consentire i rilievi del caso, mentre la comunità si unisce nel lutto per la perdita di una vita e nella speranza di una pronta guarigione per la giovane ferita.