Incidente mortale a Terracina: senza patente e assicurazione

Il tragico incidente di Ferragosto

La sera prima di Ferragosto, Terracina è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di Federico Salvagni, un sedicenne. L’incidente è avvenuto in via Badino, dove il giovane stava rientrando a casa insieme al fratello gemello dopo una festa. A investire il ragazzo è stato Gioacchino Sacco, un quarantanovenne originario di Cassino, che non si è fermato a prestare soccorso.

La gravità della situazione è accentuata dal fatto che Sacco era privo di patente, revocata dal Comune di Terracina a gennaio, e che l’assicurazione del veicolo era scaduta lo scorso luglio.

Le conseguenze legali

Il giorno successivo all’incidente, Sacco è stato arrestato e portato davanti al giudice per le indagini preliminari, Laura Morselli, presso il tribunale di Latina. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando: «Non sono stato io». Questa difesa, tuttavia, non ha impedito al giudice di convalidare l’arresto, ordinando la detenzione in carcere. La situazione legale di Sacco si complica ulteriormente, considerando le gravi accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Un caso che scuote la comunità

La morte di Federico Salvagni ha scosso profondamente la comunità di Terracina. Molti cittadini si sono mobilitati per esprimere la loro solidarietà alla famiglia della vittima, chiedendo giustizia e misure più severe contro chi guida senza patente e senza assicurazione. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro, affinché la vita di un giovane non venga più spezzata da comportamenti irresponsabili.