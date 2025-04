Un tragico incidente alla funivia del Monte Faito

Il bilancio dell’incidente avvenuto alla funivia del Monte Faito è tragicamente salito a quattro vittime. Secondo le informazioni fornite dai soccorritori, è stata ritrovata priva di vita la persona che risultava dispersa, portando così a un totale di quattro morti. Un’altra persona, che si trovava nella cabina precipitata, è stata evacuata con l’eliambulanza in condizioni gravi.

Le cause del disastro

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha dichiarato che il cavo di trazione si è spezzato, e sebbene il freno d’emergenza a valle abbia funzionato, quello della cabina non ha avuto lo stesso esito. A bordo della cabina precipitata si trovavano cinque persone, tra cui quattro turisti e il macchinista. Fortunatamente, i dodici turisti stranieri bloccati nella cabina a valle sono stati portati in salvo senza riportare ferite.

Le operazioni di soccorso e le difficoltà

Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle avverse condizioni meteorologiche. I vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino hanno dovuto affrontare una forte nebbia che ha reso difficile la visibilità e l’accesso alla zona dell’incidente. Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha descritto la situazione come una vera e propria tragedia, sottolineando la perdita di contatti con la cabina e la difficoltà di raggiungerla.

Le conseguenze del maltempo

Il maltempo ha colpito duramente anche altre aree, causando interruzioni nella fornitura di elettricità in numerosi comuni valdostani e complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Le frane e gli smottamenti hanno portato alla chiusura di diverse strade, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per far fronte ai danni causati dalle forti piogge e dal vento.

La risposta delle autorità

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha annunciato che è in fase di allestimento un decreto di calamità per la regione, a causa dell’impatto devastante del maltempo. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e sono pronti a richiedere lo stato di emergenza a livello nazionale.

La funivia del Monte Faito, che aveva riaperto solo una settimana fa dopo un periodo di stop invernale, è ora al centro di un’indagine per comprendere le cause del guasto e garantire la sicurezza degli impianti in futuro.