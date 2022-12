Incidente mortale in A1, il bilancio è di una vittima e due feriti

Un morto e due feriti: è questo il bilancio del drammatico incidente mortale che si è verificato in A1.

A perdere la vita è stata una donna che viaggiava a bordo di un’auto.

Nel pomeriggio di martedì 6 dicembre, poco prima delle 16:30, un mezzo pesante e un’auto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel tratto della A1 compreso tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze.

L’impatto ha causato la morte sul colpo della donna che si trovava a bordo della vettura mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che nessuno dei feriti si trovi in pericolo di vita.

L’arrivo dei soccorsi

Il sinistro è stato prontamente comunicato alle forze dell’ordine e ai soccorsi sanitari. Sul posto, infatti, erano presenti i paramedici del 118, i meccanici, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia e le pattuglie della polizia stradale.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, il tratto della A1 è stato chiuso. Nel tardo pomeriggio di martedì 6, sono stati segnalati 10 chilometri di coda in direzione Firenze con la circolazione procede lungo una sola corsia di marcia. Inoltre, si sono anche creati 7 chilometri di coda nella carreggiata opposta che procedere in direzione Bologna.