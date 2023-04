Incidente mortale: perde la vita Alessandro Massimi, caporale dell'Esercito di 45 anni

Alessandro Massimi è morto a seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato sulla via Ardeatina a Roma. L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda quando si è scontrato con una Jeep Renegade.

Scontro fra automobili, morto il 45enne Alessandro Massimi: era caporale dell’Esercito

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, ma quello che si sa è che Massimi stava viaggiando sulla sua Fiat Panda, fino al momento del terribile schianto con la Jeep Renegade. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via don Umberto Terenzi, al Divino Amore e il militare dell’Esercito è morto sul colpo. Ferito anche il conducente dell’altro mezzo, trasportato in ospedale dove è ricoverato non in gravi condizioni di salute.

Lo sconforto per la morte di Alessandro Massimi

Il 45enne, come racconta ‘FrosinoneToday’ era un grande appassionato di calcio e tifosissimo della Roma. Alessandro lascia un grande vuoto dietro di sè tra i suoi famigliari e amici. “Ti abbiamo sempre chiamato ‘treno’, per la tua grinta che mettevi ogni volta sia in campo che nella vita. Un bersagliere vero. Un amico di tutti, una uomo sincero e genuino. Stanotte sei volato via. Mi piace pensarti che corri nei cieli con lo stesso sorriso e con il pallone che tenevi stretto a te” – è l’ultimo saluto commosso di un amico di Alessandro che giocava a calcio con lui.