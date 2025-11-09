Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo: tre vittime tragiche

Un tragico incidente stradale sulla tangenziale sud di Bergamo ha provocato la morte di tre persone e ha lasciato numerosi feriti.

Un dramma si è consumato questa mattina sulla tangenziale sud di Bergamo, dove un incidente stradale ha portato alla morte di tre persone. L’evento si è verificato intorno alle 7:30, nei pressi di Stezzano, coinvolgendo più veicoli in un impatto devastante.

Le vittime, un uomo di 23 anni, uno di 62 e un altro di 64, sono state travolte da uno scontro frontale che ha ridotto le automobili a un ammasso di lamiere.

I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non sono riusciti a salvare le due persone alla guida dei veicoli, decedute sul colpo. Una terza vittima, estratta in condizioni critiche dai vigili del fuoco, ha perso la vita poco dopo in ospedale.

Le dinamiche dell’incidente

Il sinistro ha coinvolto due automobili e un furgoncino, generando una scena di devastazione. Secondo le prime ricostruzioni, è possibile che la causa dell’incidente sia stata una manovra errata o un’improvvisa perdita di controllo da parte di uno dei conducenti. I carabinieri di Bergamo sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e chiarire le responsabilità.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri, sono giunti numerosi mezzi del 118 e una squadra di vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato intensamente per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere e prestare i primi soccorsi. Nonostante gli sforzi, il numero delle vittime è risultato tragicamente elevato, con almeno tre feriti gravi che necessitano di assistenza medica urgente.

Un altro incidente nella zona

Pochi giorni prima, un altro episodio drammatico si era verificato a Casirate d’Adda, dove un uomo di 53 anni ha subito un malore mentre era al volante della sua Renault. La vettura, dopo aver iniziato a zig zag, ha colpito due auto in sosta, causando panico tra i passanti e la necessità di un intervento immediato dei soccorsi.

Le conseguenze delle emergenze stradali

Questo secondo incidente ha portato a una situazione di emergenza in un’area frequentata, soprattutto durante l’orario di uscita delle scuole. L’uomo è stato estratto dalla sua auto dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice rosso. Questo episodio, come il precedente, sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza degli interventi da parte dei soccorsi.

Entrambi gli incidenti hanno riportato l’attenzione sulla necessità di rispettare le norme di circolazione e di prestare attenzione agli sviluppi inattesi che possono verificarsi sulla strada. La comunità rimane scossa da questi eventi, che evidenziano i rischi della guida e la fragilità della vita umana.