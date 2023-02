Incidente mortale tra due sciatori in Alto Adige, morto un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente mortale che ha visto coinvolti due sciatori in Alto Adige: si indaga sull'accaduto.

Incidente mortale tra due sciatori in Alto Adige: la tragedia si è consumata in Val D’Ultimo nel comprensorio Schwemmalm.

I due uomini si sono scontrati mentre si trovavano sulla pista Mutegg a circa 2.250 metri di quota. A seguito della violenza dell’impatto, uno dei due soggetti rimasti coinvolti nel sinistro è morto.

La vittima è stata identificata come un altoatesino di 37 anni residente a Lana. Coinvolto nell’incidente mortale che non ha lasciato scampo al 37enne anche un altro uomo che si trovava su uno snowboard.

Lo snowboardista è stato trasportato in ospedale a Merano con un trauma alla schiena. Nonostante i traumi riportati, il soggetto non risulta essere in pericolo di vita.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che lo sciatore altoatesino indossava regolarmente il casco al momento dello scontro. Ciononostante, nel corso della caduta, ha perso il dispositivo, riportando gravi lesioni alla testa e al torace che si sono verificate infine mortali.

Soccorsi e dinamica dell’incidente

Il sinistro è avvenuto sulla pista Mutegg del comprensorio della Schwemmalm, a 2.250 metri di altitudine. Sulla drammatica vicenda che si è conclusa in tragedia, stanno indagando le forze dell’ordine che stanno lavorando al fine di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Sul luogo dell’incidente mortale, insieme alle autorità, erano presenti anche i sanitari. Inoltre, sono prontamente intervenuti per prestare soccorso ai due sciatori un medico e un’infermiera che si trovavano nei paraggi poiché impegnati in una gara di sci organizzata nelle vicinanze.