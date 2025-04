Ennesimo incidente mortale a Roma: a Dragona un 25enne si schianta in moto contro una fermata del bus.

Mercoledì 16 aprile, intorno alle 19:30, un grave incidente si è verificato a Dragona: un giovane motociclista di 25 anni si è schiantato contro una fermata del bus. Sul posto, sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Incidente fatale a Dragona, moto contro fermata del bus: bilancio drammatico

Il drammatico incidente è avvenuto a Dragona, nella zona sud-ovest di Roma. Per motivi ancora in fase di accertamento, una moto Honda ha perso aderenza sull’asfalto, uscendo di carreggiata e impattando prima contro una pensilina dell’autobus e poi contro un muretto laterale. Il conducente, un ragazzo di 25 anni, è deceduto sul colpo.

Il passeggero, un giovane di 21 anni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli grazie all’intervento dell’elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Incidente fatale a Dragona, moto contro fermata del bus: la dinamica e le cause

Resta ancora da accertare la dinamica precisa del sinistro, che, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe coinvolto altri mezzi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbero l’eccessiva velocità e le condizioni non ottimali del manto stradale in quel tratto, caratterizzato da buche e asfalto irregolare.

Pochi minuti dopo l’incidente, la notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere e sul posto sono arrivati amici e familiari del giovane centauro. Scene di disperazione si sono alternate al silenzio carico di dolore. Tra i presenti anche la nonna del 25enne, che avrebbe accusato un malore alla vista del nipote privo di vita. È stata soccorsa dai sanitari del 118 già presenti per l’intervento d’emergenza.