Una tragedia si è consumata lungo le nostre strade a poche ore dalla Vigilia di Natale. Lungo l’autostrada A4 poco dopo il casello di Marcallo di Mesero un giovane di appena 20 anni che stava viaggiando a bordo di un Volkswagen T Roc ha perso la vita a seguito di un violento scontro con un camion. Stando a quanto riporta MilanoToday, il fatto è avvenuto intorno alle 6 del mattino di sabato 23 dicembre. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Incidente nel milanese, suv si scontra con un camion: la vicenda

La vittima – fanno sapere i vigili del fuoco – sarebbe un giovane di venti anni residente nel biellese. Il decesso di quest’ultimo sarebbe avvenuto sul colpo. Con la vittima viaggiava anche un secondo ragazzo di ventuno anni residente sempre a Biella e che parrebbe fosse alla guida del SUV. Il ventunenne è rimasto ferito nell’impatto ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Non ci sarebbero state conseguenze per l’autista del camion.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i due ragazzi dal mezzo che era diventato un cumulo di lamiera. Giunti anche gli operatori sanitari del 118 con un’automedica e l’elicottero. Ogni sforzo per salvare il ventenne è stato purtroppo vano.