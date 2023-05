Incidente nella notte a Busalla e 27enne soccorso: è in fin di vita

I media che hanno dato la terribile notizia spiegano che è intubato ed in prognosi riservata, incidente nella notte a Busalla e 27enne soccorso: è in fin di vita. Da quanto si apprende la vittima di quel violento sinistro avvenuto nell’hinterland di Genova sarebbe andata a sbattere con l’auto addosso ad un albero. Il racconto delle testata liguri è terribile: parlano dell’ennesimo “grave incidente sulle strade di Genova e dintorni”.

Tutto sarebbe accaduto, da quanto si legge, la scorsa notte. In quelle circostanze un ragazzo di 27 anni si è schiantato con la propria auto contro un albero riportando gravi ferite nell’impatto. Il sinistro si è verificato in territorio di Busalla, poco prima dell’una, e non ci sarebbero altre persone coinvolte. Dopo l’allarme e quel terribile impatto sul posto sono accorsi medici del 118 insieme alla croce verde di Busalla.

Le cure sul posto e la corsa in ospedale

A quel punto la vittima è stata inizialmente curata e stabilizzata su posto dopo essere stata estratta dalle lamiera del veicolo. Il tutto è accaduto con l’ausilio indispensabile dei vigili del fuoco. Dopo essere stato intubato il 27enne è stato trasportato al San Martino di Genova. Lì il ragazzo si troverebbe in prognosi riservata.