Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte a Solaro, nelle vicinanze di Milano e ha visto coinvolte diverse automobili e quattro persone rimaste ferite.

Incidente a Milano: 4 feriti nella notte

Erano da poco passate le ore 2.20 della notte fra ieri e oggi, quando una tremenda carambola fra automobili è avvenuta fra le vie di Solaro, cittadina della provincia di Milano. Sulle automobili, delle quali ancora non è stato fornito il numero preciso, erano presenti quatto persone di 17, 22, 25 e 41 anni. I quattro sono rimasti feriti tutti in manietra grave, ma fortunatamente nessuno di loro in maniera talmente grave da essere in pericolo di vita.

Incidente a Milano: le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono arrivati, qualche minuto dopo lo scontro, i soccorritori del 118 intervenuti con due ambulanze e un’automedica, i carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco da Varese. I feriti sono stati portati al San Gerardo a Monza e all’ospedale di Castellanza, a Varese dai medici. Le autorità stanno ancora indagando su quanto successo e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti sulla via.