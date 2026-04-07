Un rientro dopo la notte di Pasqua si è trasformato in tragedia lungo una strada tra Menà e Castagnaro, nel Veronese, dove un’auto è uscita di strada nelle prime ore del mattino. L’incidente, avvenuto intorno alle 5:30, ha coinvolto Giulio Cervato, che stava tornando a casa dopo una serata in discoteca. Chi era la vittima di 33 anni.

Incidente fatale all’alba della domenica di Pasqua nel Veronese

Tra Menà e Castagnaro si è consumato il dramma che ha coinvolto Giulio Cervato, 33 anni, rimasto vittima di un incidente avvenuto intorno alle 5:30 del mattino del 6 aprile. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo all’altezza dell’incrocio con la strada per Villa d’Adige, nel territorio della provincia di Rovigo, finendo in un campo dopo aver oltrepassato la carreggiata.

Gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in corso, ma tra le ipotesi considerate figura anche quella di un possibile colpo di sonno. L’impatto non ha lasciato scampo: il giovane viaggiava da solo e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una domenica che doveva essere di festa si è così trasformata in un momento di lutto per l’intera comunità della Bassa Veronese.

Tragico incidente nella notte di Pasqua, muore 33enne: chi era Giulio Cervato

Nel suo territorio, Giulio Cervato era conosciuto anche con il soprannome di “Cervix”, presenza costante nei locali e punto di riferimento nel mondo dell’intrattenimento tra il Veronese e il Polesine. Attivo come creator e animatore, era particolarmente legato alla discoteca Starlive, dove era diventato uno dei volti più riconoscibili e apprezzati. La struttura lo ha ricordato con parole cariche di emozione: “Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere. Stanotte ci ha lasciati Giulio Cervato, uno dei volti più conosciuti e amati dello Starlive”. E ancora: “Era sempre lì, pronto a vivere ogni momento con entusiasmo, a ballare, cantare e far stare bene le persone attorno a lui”.

Originario di Castagnaro, era profondamente radicato nella sua comunità e proveniva da una famiglia molto conosciuta: il padre, Franco Cervato, storico panettiere del paese, era scomparso nel 2024. Giulio lascia la madre Antonella e una figlia piccola. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, generando una forte ondata di messaggi di cordoglio: “Sono senza parole, mi mancherai moltissimo… eri e sarai per sempre nel mio cuore”, si legge in uno dei tanti ricordi condivisi sui social. Un addio che ha colpito amici, conoscenti e tutti coloro che lo avevano incontrato nelle notti trascorse tra musica, socialità e sorrisi.