Nella notte, intorno alle ore 3.30, si è verificato un terribile incidente stradale sull’A14: coinvolte un’auto e un tir.

Terribile incidente stradale in A14: schianto in galleria tra auto e tir

Un altro tragico incidente sull’A14. Nella notte, intorno alle ore 3.30, nel tratto tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Bologna, per l’esattezza al chilometro 218, all’interno della galleria Sappanico, un’auto si è scontrata violentemente contro un mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni la vettura sarebbe piombata addosso al tir che si trovava fermo in carreggiata a causa forse di un’avaria. Sul posto, oltre ai soccorsi e ai vigili del fuoco, anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terribile incidente stradale in A14, schianto in galleria tra auto e tir: ci sono morti e feriti

L’Autostrada A14 si tinge ancora di rosso, spaventoso incidente stradale questa notte, tra Ancona Nord e Ancona Su. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata violentemente contro un camion, che pare fosse fermo in carreggiata per un’avaria. A bordo della vettura quattro persone, tra cui una donna di 62 anni, originaria dell’Albania, per la quale non c’è stato nulla da fare. Ferita la sorella e il compagno di quest’ultima, che era alla guida. A bordo anche un bambino di 10 anni, figlio del conducente, che ha riportato ferite più lievi.