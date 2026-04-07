Il weekend pasquale si conferma nero per gli incidenti stradali sulle strade italiane, complici le belle giornate il traffico è notevolmente aumentato e questo ha portato ad un incremento delle possibilità di sinistri. Questo fine settimana ha registrato tra l’altro il numero più alto di decessi in tutto il 2026.

Strada, il pericolo incidenti permane

Uno dei problemi più grandi del nostro paese sono gli incidenti stradali, questi si verificano ogni giorno, mostrando quanto sia pericoloso guidare sulle nostre strade.

Che siano autostrade, provinciali o statali, il rischio c’è sempre, o perché si è distratti dal cellulare, o perché si va troppo veloce non si presta adeguatamente attenzione alla strada ed ecco che accade il disastro.

A perdere la vita sono giovani, anziani, bambini o genitori, non vi è differenza purtoppo di fronte alla morte, morti queste che riaccendono un problema presente da anni, quello legato alla sicurezza stradale.

Per estirparlo bisognerebbe cambiare la mentalità, garantire corsi di guida, come accade in altre nazioni, un processo che richiederebbe decenni per essere attuato con criterio.

Incidente a Rossano Veneto, muore 67enne

L’incidente si è verificato nel giorno di Pasquetta, a morire un motociclista di 67 anni, come riportato da Leggo.it, il sinistro si è verificato nel tratto di strada che collega Cassola a Rossano.

Il centauro si è scontrato frontalmente con un’automobile ed è sbalzato per decine di metri, l’impatto ne ha causato la morte sul colpo, l’intervento dei sanitari del 118 ha potuto solamente confermarne la morte.