L’incidente ad Oristano, in cui una donna è stata travolta in bici, evidenzia i rischi per chi si muove su due ruote sulle strade provinciali. Percorsi poco illuminati e privi di spazi protetti possono trasformare anche brevi tragitti in situazioni pericolose, come nel tragico schianto che ha coinvolto Silvia, 36 anni.

Tragico incidente ad Oristano: lo schianto mortale sulla provinciale 292

Nella notte tra domenica e lunedì, un grave incidente ha segnato la strada provinciale 292, tra Nurachi e Riola Sardo, in provincia di Oristano. La 36enne stava tornando a casa in bicicletta quando, poco prima della mezzanotte, è stata investita da un’automobile nei pressi di una rotonda.

Il veicolo, che procedeva nello stesso senso di marcia, non avrebbe visto la ciclista e l’ha colpita con violenza, scaraventandola sull’asfalto. Nonostante l’intervento immediato dell’automobilista e dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale, che hanno sequestrato i mezzi coinvolti e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente ad Oristano, Silvia muore in bici travolta da un’auto

Silvia Obino aveva 36 anni e viveva a Riola Sardo. Amante della bicicletta, quella sera stava facendo ritorno a casa dopo un giro in sella alla sua bici. La comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia della sua morte improvvisa, e i familiari, colpiti dal dolore, hanno già organizzato i funerali, che si terranno martedì mattina alle 11:30 nella parrocchia dei Padri Cappuccini di Oristano.