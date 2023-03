Incidente per il calciatore Sofian Kiyine, la sua auto sfonda una palestra: non è in pericolo di vita

Il calciatore 25enne Sofian Kiyine è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale a Liegi, in Belgio. Ecco tutti i dettagli sull’incidente e gli ultimi aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute.

Incidente stradale per Sofian Kiyine: la dinamica dell’accaduto

Sofian Kiyine, il calciatore di 25 anni che attualmente gioca nella OH Leuven nella Lega Pro del Belgio è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Liegi.

Un video che circola sui social ed è diventato in brevissimo tempo virale, mostra l’esatta dinamica dell’incidente. In particolare il 25enne ha perso il controllo della sua auto in una rotatoria probabilmente a causa dell’alta velocità ed è finito all’interno di una palestra, sfondandone il tetto.

L’incidente di Sofian Kiyine e le conseguenze: tutti i dettagli

A diffondere ulteriori dettagli in merito all’incidente che ha avuto come protagonista il calciatore Sofian Kiyine, è stato l’OH Leuven, che attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale ha dichiarato:

“Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone“.

In particolare, ecco cosa ha dichiarato Peter Willems, il CEO della OH Leuven, in merito all’accaduto:

“Sofian è stato molto fortunato. Ci rendiamo conto che sarebbe potuta finire molto peggio”.

Effettivamente la tragedia è stata sfiorata, se si pensa che nel momento in cui si è consumato l’incidente e l’auto ha sfondato il tetto della palestra, alcuni bambini si erano appena allontanati dopo aver terminato una partita di basket.

Peter Willems sull’incidente di Sofian Kiyine: “Aspettiamo l’esito delle indagini”

Il CEO della OH Leuven, Peter Willems ha commentato le immagini relative all’incidente, che in queste ore sono diventate virali sui social e a tal proposito ecco cos’ha dichiarato nel comunicato ufficiale:

“Ovviamente, come tutti, siamo molto scioccati nel vedere le immagini. Si parla sicuramente di velocità eccessiva, ma nessuno sa cosa sia successo esattamente. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora note, ma sono attualmente oggetto di indagine. Attendiamo questa indagine. Vogliamo anche discutere con Sofian cosa è successo esattamente e poi esamineremo i passi successivi”.

Al momento dunque non è chiaro se il calciatore subirà delle conseguenze per il comportamento che ha adottato mentre era alla guida della sua auto, la società calcistica belga attende lo sviluppo delle indagini e gli esiti della stessa per capire come procedere.