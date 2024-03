Ungheria, gara di rally si trasforma in tragedia: 4 morti e tra gli 8 feriti c'è un bambino

Ungheria, gara di rally si trasforma in tragedia: 4 morti e tra gli 8 feriti ...

La gara Esztergom Nyerges Rally in Ungheria si è trasformata in una tragedia, una macchina si è schiantata direttamente sul pubblico causando diversi morti e feriti, gravissimo un bambino.

Una competizione di rally si è trasformata in tragedia nel pomeriggio del 24 marzo. Il tutto è avvenuto durante l’Esztergom Nyerges Rally in Ungheria, durante la corsa la macchina guidata da Janos Toth ha sbandato finendo addosso ad alcuni spettatori a bordo pista, causando la morte di quattro persone ed il ferimento di altre otto, tra cui un bambino in condizioni molto gravi.

Cause ancora da chiarire

Stando a quanto riportato, il veicolo guidato da Janos Toth, una Skoda Fabia Rally2 evo, stava percorrendo una tratta della quinta tappa dell’Esztergom Nyerges Rally poco prima del fatidico incidente. Poco dopo, in prossimità di un punto di controllo segnalato da pneumatici lungo la strada, l‘auto del pilota 31enne ha inizialmente sbandato dando poi vita ad un testacoda uscendo sul lato sinistro della strada, colpendo alcuni spettatori.

L’incidente ha causato il panico tra le persone presenti, portando all’immediata sospensione della gara. Sul luogo sono subito arrivati i soccorsi composti da numerose ambulanze ed eliambulanze. Al momento sono ancora da capire le cause che hanno portato l’auto di Janos Toth a sbandare e al momento l’organizzazione che ha gestito l’evento ha deciso di non dichiarare nulla finché non ci saranno i primi rapporti delle autorità.

Non è il primo incidente

Tra i feriti sono due le persone più gravi, un bambino che versa in condizioni critiche ed un’altra persona che ha subito seri traumi dall’impatto con la macchina.

Questo non è il primo incidente di rally che interessa l’Ungheria, prima di questo ne erano stati registrati due negli ultimi quattro anni, entrambi con conseguenze letali. Nel 2020 è infatti venuto a mancare il copilota Zsolt Toth, mentre nel 2022 a trovare la morte fu uno spettatore dopo essere stato investito da un’auto.