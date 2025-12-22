Tragico incidente a Sava: scende dall’auto per cambiare la gomma e viene travolto. Morto 50enne

Un semplice guasto meccanico può trasformarsi in tragedia sulle strade: questa mattina, un 50enne ha perso la vita lungo la Strada Statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava a Taranto, dopo essere sceso dalla propria auto per cambiare una gomma. L’incidente mette in luce i rischi reali legati alle soste d’emergenza su strade trafficate e poco illuminate.

Tragedia all’alba sulla Strada Statale 7 Ter Salentina

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno effettuato rilievi dettagliati per ricostruire l’esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità.

La carreggiata è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire la rimozione del veicolo coinvolto e permettere i controlli delle forze dell’ordine. Il conducente del furgone è stato ascoltato dagli inquirenti, mentre le indagini proseguono per confermare le cause dell’incidente.

