Incidente sulla statale 62 a Villafranca: quattro auto coinvolte, grave bilancio

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera sulla statale 62 a Villafranca, coinvolgendo quattro veicoli. Diversi automobilisti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai mezzi di emergenza giunti prontamente sul posto.

Incidente sulla statale 62 a Villafranca: quattro auto coinvolte

Poco prima delle 20.30 di ieri sera, sulla statale 62 nel comune di Villafranca di Verona, quattro vetture sono rimaste coinvolte in un violento incidente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente sul luogo dello scontro per estrarre uno dei passeggeri rimasto intrappolato nell’abitacolo, un’operazione complessa che si è conclusa con successo.

I cinque feriti sono stati affidati al personale del Suem 118 e trasportati presso l’ospedale di Villafranca per ulteriori accertamenti. Al momento non sono note le loro identità né le condizioni cliniche.

L’incidente ha comportato rallentamenti e blocchi temporanei del traffico sulla statale, necessari per garantire la sicurezza e permettere la rimozione dei veicoli danneggiati. Sul posto erano presenti anche le Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi per chiarire le cause dello scontro e ricostruire la dinamica dell’evento.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore e saranno determinanti per chiarire sia la dinamica dell’incidente sia lo stato di salute dei feriti.