Una persone è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale a Fuscaldo: nel tamponamento sono rimaste coinvolte quattro auto.

Tragedia a Fuscaldo, dove nella giornata di giovedì 7 ottobre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 65 anni. Il sinistro ha avuto luogo nella galleria San Pietro e Paolo, la prima delle lunghe gallerie che attraversano il comune del Tirreno cosentino, e ha coinvolto quattro veicoli.

Incidente stradale a Fuscaldo: un morto e quattro feriti

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare si sarebbe verificato un tamponamento a catena tra quattro auto subito dopo lo svincolo per Guardia Piemontese Marina.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno purtroppo dovuto constatare il decesso di Pietrangelo Scofano, 68enne di Fuscaldo, e il ferimento di altre quattro persone.

Tra queste un ragazzo di 28 anni che verserebbe in gravi condizioni e una coppia di Tortora che viaggiava in auto con il figlio di 6 anni.

Incidente stradale a Fuscaldo: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le squadre Anas e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto e provveduto alla gestione del traffico in piena sicurezza. Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso per consentire analisi e soccorsi e la circolazione è stata deviata sulla viabilità locale.