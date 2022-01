Terribile incidente stradale a Latina, dove un'automobile si è scontrata contro un autobus. Un ragazzo di 20 anni è morto nello schianto.

Terribile incidente stradale a Latina, in via Congiunte Destre, dove un’automobile si è scontrata contro un autobus. Un ragazzo di 20 anni è morto nello schianto.

Incidente stradale a Latina, autobus contro auto: morto un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di soli 20 anni è morto a causa di un grave incidente avvenuto in via Congiunte Destre, a Latina. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare il 20enne alla guida di una Nissan Micra si è scontrato frontalmente con un autobus della linea Csc. I soccorsi purtroppo sono stati del tutto inutili. Quando sono arrivati gli operatori del 118 il ragazzo era già deceduto. Sembra sia morto sul colpo a seguito dell’impatto con il mezzo di trasporto.

Incidente stradale a Latina, autobus contro auto: autista sotto shock

Il conducente del mezzo di trasporto urbano non è rimasto ferito, ma è sotto shock per quello che è accaduto. L’uomo, che stava rientrando al deposito e aveva l’autobus vuoto, si è fermato a prestare soccorso al ragazzo e ha immediatamente dato l’allarme. Purtroppo le sue azioni, per quanto tempestive, non sono servite a salvare la vita al 20enne. L’autobus stava procedendo verso via Epitaffio, quando la Nissan Micra lo ha colpito sul lato frontale sinistro.

Subito dopo l’impatto la macchina è finita al centro della strada.

Incidente stradale a Latina, autobus contro auto: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori del 118, gli agenti della Polizia locale di Latina e i Vigili del Fuoco per recuperare la salma del 20enne e mettere in sicurezza la strada. I veicoli sono stati sequestrati per effettuare ulteriori indagini, che stabiliranno la responsabilità dell’incidente.