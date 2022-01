Torrechiara (Parma), 18enne perde la vita in un incidente. Due amici sono in rianimazione

Una drammatica vicenda ha scosso Torrechiara in provincia di Parma dove un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

L’ennesimo giovane ha perso drammaticamente la vita in un incidente stradale. È avvenuto a Torrechiara in provincia di Parma dove un ragazzo di appena 18 anni è deceduto. Nello scontro avvenuto intorno alle ore 19 di sabato 15 gennaio, sono stati anche coinvolti altri due giovani che si troverebbero in condizioni critiche.

Incidente Torrechiara morto 18enne, la dinamica

Stando a quanto si apprende, non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente. Prime ricostruzioni rendono noto che i tre giovani che si trovavano a bordo di una Mercedes, si sono scontrati con una Ford alla cui guida si trovava una 56enne proprio quando si stavano immettendo sulla Massese.

Ad ogni modo per avere un quadro più chiaro della vicenda sarà necessario rimanere in attesa in attesa del responso dei Carabinieri di Langhirano che si erano recati sul posto.

Giunti anche i vigili del fuoco che avrebbero rimosso i tre giovani dall’auto ormai ridotta in lamiere.

Incidente Torrechiara morto 18enne, i soccorsi

L’intervento degli operatori sanitari è stato tempestivo. Purtroppo a nulla sarebbero serviti i tentativi degli operatori. Il giovane, un 18enne di Guastalla, è deceduto circa due ore dopo essere stato ricoverato nell’ospedale maggiore di Parma.

Incidente Torrechiara morto 18enne, due giovani ricoverati in terapia intensiva

Oltre al giovane di 18 anni, sono rimasti coinvolti altri due giovani che viaggiavano con lui a bordo. Stando a quanto si apprende si tratta di un giovane ventenne e di una 17enne che si troverebbero in rianimazione in condizioni critiche. Coinvolta anche la conducente del secondo veicolo, anch’essa ricoverata a seguito dei traumi riportati. Le condizioni non sarebbero gravi.