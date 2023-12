Panico nella capitale, dove una vettura ha investito alcuni pedoni, provocando la morte di uno di loro, che aveva 74 anni. Non è chiaro cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Incidente a Roma: auto investe i pedoni

Un uomo di 74 anni è rimasto ucciso dal gesto folle di un conducente, che con la vettura ha investito un gruppo di pedoni centrando in pieno alcuni anziani.

È successo il 15 dicembre intorno alle 19 di sera, in via di Tor Tre Teste, zona periferica di Roma, non nuova a incidenti gravi come questo.

Tragico il bilancio: un uomo di 74 anni ha perso la vita, mentre sua moglie di 73 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale a Tor Vergata in codice giallo.

Incidente a Roma: la dinamica

Stando alle informazioni diffuse finora, sappiamo che l’auto pirata è una Polo e a guidarla c’era un uomo di 48 anni.

I carabinieri lo hanno sottoposto all’alcoltest e al drogatest per capire se fosse alla guida in stato alterato oppure si sia trattato di un malore che lo ha poi portato a perdere il controllo del mezzo.

Le indagini sono in corso anche da parte della polizia locale, per cercare di capire cosa sia successo e ricostruire al meglio la dinamica dei fatti.

A tal proposito, si cercano anche eventuali impianti di sorveglianza della zona o testimoni oculari presenti al momento dell’impatto.