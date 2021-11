Incidente stradale a Seregno, auto contro moto: morto motociclista di 54 anni

Un uomo di 54 anni è morto in un incidente stradale a Seregno: è stato travolto da un'auto che stava svoltando in un parcheggio.

Tragedia a Seregno, dove nella mattinata di lunedì 8 novembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un motociclista di 54 anni. L’uomo si è schiantato contro un’auto e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente stradale a Seregno

I fatti hanno avuto luogo in via Rossini. Secondo le prime ricostruzioni Giuseppe Ambrogio Cesena, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Triumph del centauro quando all’improvviso si è scontrato con un Range Rover guidato da un seregnese di cinquant’anni. Lo scontro sarebbe avvenuto durante una manovra di svolta per un parcheggio laterale da parte di quest’ultimo, che avrebbe invaso l’altra corsia proprio mentre sopraggiungeva dalla parte opposta la moto.

L’uomo è stato sbalzato dalla sella dopo aver tentato di frenare bruscamente ed è finito al suolo privo di sensi. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle sue condizioni e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo è morto poco dopo l’arrivo.

Incidente stradale a Seregno: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale, che hanno isolato l’area interessata e svolto i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

L’uomo alla guida dell’auto è stato denunciato e dovrà rispondere di omicidio stradale.