Un uomo è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Sperone che ha coinvolto quattro vetture.

Dramma a Sperone, comune in provincia di Avellino, dove nella serata di giovedì 31 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale in cui è morto un uomo di 43 anni ed è rimasta gravemente ferita un’altra persona. Il sinistro ha coinvolto quattro auto.

Incidente stradale a Sperone

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 21.30 lungo la Strada Statale 7 bis, comunemente rinominata Nazionale delle Puglie. Ancora non è chiaro cosa abbia causato lo scontro, ma quattro auto sono state protagoniste di una collisione risultata fatale per un uomo di 43 anni residente nella vicina Mugnano del Cardinale. I sanitari del 118 giunti sul posto dopo l’allarme non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso causato dai gravi traumi riportati.

Hanno inoltre trasferito in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino una donna di 31 anni originaria di Nola, rimasta gravemente ferita durante l’impatto. Gli altri occupanti delle vetture sono invece stati medicati sul posto e per loro non si è reso necessario un ricovero ospedaliero.

Incidente stradale a Sperone: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno rimosso i veicoli e li hanno messi in sicurezza, le forze dell’ordine e il magistrato di turno per coordinare le indagini.

I rilievi effettuati per ricostruire la dinamica dell’accaduto si sono rivelati particolarmente complessi, con i pompieri che hanno dovuto lavorare diverso tempo per estrarre il corpo privo di vita dell’unica vittima.