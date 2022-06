Incidente stradale in A1, perde il controllo della moto: morto un uomo di 65 anni

Un uomo di 65 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la A1: ferita anche la donna che viaggiava con lui.

Tragedia lungo la A1 Milano-Napoli, dove nella giornata di mercoledì 29 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 65 anni. Sbandato con la sua moto e finito a terra, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale in A1

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 9 nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola verso Bologna, in particolare all’altezza di Roveleto. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua moto insieme ad una donna quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo schiantandosi al suolo.

Una caduta rovinosa, complice l’alta velocità in cui si viaggia in autostrada, che gli ha provocato ferite fatali: i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso.

Traumi di media gravità invece per la donna, trasportata all’ospedale Maggiore di Parma con l’elisoccorso.

Incidente stradale in A1: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Gli agenti hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a capire come mai l’uomo abbia perso il controllo della sua moto.