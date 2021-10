Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la A4 nei pressi di Castegnato.

Tragedia lungo l’autostrada A4 in territorio di Castegnato, dove domenica 24 ottobre 2021 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un ragazzo di 19 anni: schiantatosi contro una barriera in cemento, è morto dopo quasi un giorno di ricovero in ospedale.

Incidente a Castegnato: un morto

I fatti hanno avuto luogo in mattinata in direzione di Venezia. Secondo le ricostruzioni degli agenti il giovane, residente ad Arzignano, stava viaggiando a bordo di una Lancia Y insieme ad altri quattro amici quando all’improvviso l’auto è finita fuori strada in pieno rettilineo e siè schiantata contro la barriera di cemento che separa le due direzioni autostradali.

Un impatto assai violento che ha distrutto gran parte dell’auto e ha fatto rimanere gli occupanti incastrati tra le lamiere.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto dopo l’allarme, li hanno estratti e affidati alle cure dei sanitari del 118. Costoro li hanno trasferiti in ospedale ma per il 19enne non c’è stato purtroppo nulla da fare: i medici hanno dovuto constatare il suo decesso a distanza di un giorno. Gli altri quattro amici sono stati trasportati alla Poliambulanza ma non verserebbero in gravi condizioni.

Incidente a Castegnato, un morto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non hanno avuto bisogno di chiudere il tratto autostradale ma solo la terza corsia per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, anche se non sono mancati rallentamenti e code.