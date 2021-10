Incidente stradale a Borgosatollo, schianto frontale tra due auto: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Borgosatollo: due auto si sono scontrate frontalmente in Via Brescia.

Paura a Borgosatollo, comune in provincia di Brescia, dove domenica 24 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale che ha provocato il ferimento di tre persone. Due auto si sono schiantate frontalmente e i feriti sono tutti ricoverati in ospedale.

Incidente stradale a Borgosatollo

I fatti si sono verificati intorno alle 12:30 Via Brescia, in territorio di Piffione. Secondo le prime ricostruzioni due automobili, una Fiat 500 e una Lancia Y, si sarebbero centrate frontalmente forse per l’improvvisa invasione della corsia di marcia opposta da parte di una delle due.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno estratto i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere.

I sanitari del 118, arrivati con l’automedica e tre ambulanze – di Bresciasoccorso, Croce Bianca e Croce Blu -, hanno fornito loro le prime cure mediche per poi trasferirli negli ospedali del capoluogo bresciano. Uno di essi, ferito in modo più grave, è stato trasportato in codice rosso al Civile mentre gli altri due al Città di Brescia e alla Poliambulanza. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Incidente stradale a Borgosatollo: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno isolato l’area del sinistro ed effettuato i rilievi utili a ricostruirne la dinamica. A causare l’invasione di carreggiata di una delle due auto potrebbe essere stato un momento di distrazione oppure un tentativo di sorpasso imprudente.