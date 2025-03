Grave incidente nella serata di ieri, venerdì 14 marzo, sulla strada Litoranea, nei pressi di Borgo Sabotino, a Latina. A perdere la vita sarebbe stato un giovane, alla guida della sua Mini Cooper.

Giovane morto nell’incidente sulla Litoranea

Un grave incidente si è verificato poco prima della mezzanotte di oggi sulla strada Litoranea, nei pressi della rotonda con viale Pennacchi, in direzione Borgo Sabotino, a poca distanza dal lungomare di Latina.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, supportati da un’auto medica. Nonostante i soccorsi, per il giovane al volante dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Grave incidente stradale sulla Litoranea, morto un giovane: la ricostruzione

La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima di mezzanotte, è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto viaggiava da Borgo Sabotino in direzione di via del Lido quando, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada, schiantandosi contro un albero a bordo carreggiata per poi prendere fuoco.

Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme, utilizzando anche schiuma a causa della presenza di liquido infiammabile.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.