Tamponamento tra due auto sulla Milano-Meda, una con pneumatico bucato e danni da incidente, e un veicolo fuggito dopo l’urto. Questa la scena trovata dalla polizia stradale e dai carabinieri di Seregno nella notte tra martedì e mercoledì. Tuttavia, una misteriosa telefonata su una sparatoria ha ulteriormente allertato le forze dell’ordine.

I soccorsi scattati nella notte sulla Milano-Meda

L’allarme è scattato alle 1:44 di notte, quando è arrivata la prima richiesta di intervento delle forze dell’ordine tra Varedo e Bovisio Masciago. Poco dopo, i soccorsi del 118 sono intervenuti a Seveso, in via Europa Unita. La famiglia a bordo di una delle auto coinvolte nel sinistro sulla Milano-Meda si è poi recata in caserma dai carabinieri.

Sul posto sono giunti un’ambulanza e un’automedica per assistere una donna di 22 anni e una bambina di 10, che però non hanno avuto bisogno di cure in ospedale. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto e identificare la seconda vettura coinvolta nell’incidente.

Incidente sulla Milano-Meda e sparatoria: cos’è successo nella notte

Gli agenti della polizia stradale e carabinieri di Seregno sono intervenuti dopo una segnalazione di una presunta sparatoria, ricevuta al 112 poco dopo l’una e mezza. Tuttavia, non sono stati trovati bossoli e il danno al pneumatico dell’auto coinvolta sembra essere stato causato dall’incidente.

Le forze dell’ordine hanno confermato che si è trattato di un falso allarme, con nessuna sparatoria ma solo un tamponamento e una vettura fuggita.