Aveva solo 18 anni ed era considerato una giovane promessa dello sci il 18enne deceduto nella giornata di domenica 9 marzo dopo un incidente avvenuto il giorno prima sullo Zoncolan. Secondo quanto ricostruito il ragazzo, si chiamava Marco Degli Uomini e avrebbe perso il controllo degli sci facendo un volo di almeno 70 metri, il tutto durante una discesa di riscaldamento sulla pista 2.

Morto sciatore 18enne, incidente grave sulla pista 2 dello Zoncolan

Marco era un atleta e faceva parte dello sci club Monte Dauda. Era impegnato in una discesa di riscaldamento in vista di un SuperG sulla pista 2 dello Zoncolan: intorno alle 7.40 di sabato, orario nel quale gli impianti non erano ancora aperti al pubblico, stava dunque sfruttando la pista 2 facendo da apripista. Avrebbe però perso, all’altezza del salto, il controllo degli sci facendo un drammatico volo di circa settanta metri per poi cadere nella neve e terminare la corsa contro una rete di protezione.

I soccorritori sono intervenuti immediatamente riscontrando una serie di fratture multiple sul corpo del ragazzo, anche alle gambe e ad un polso. Il 18enne ha riportato anche un trauma cranico ed è stato soccorso, cosciente, da un medico rianimatore presente in loco. Successivamente è stato trasportato al nosocomio di Tolmezzo a bordo dell’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore; questo perché il velivolo Friuli Venezia Giulia si trovava impegnato in un altra missione.

A seguito di un repentino aggravamento delle sue condizioni ne è stato disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Udine. Purtroppo nelle mattinata di domenica 9 marzo è deceduto. La madre del giovane, originaria di Resia, lavora proprio come primario del Suem; il padre è originario di Chiusaforte. Tante erano le passioni di Marco: oltre alle sci praticava anche pattinaggio sia a rotelle che su ghiaccio ed in passato aveva conquistato il primo posto nel campionato junior di short track con lo Skating Club Pontebba.