Un incidente sul quale le indagini dovranno fare piena luce, costato la vita ad un minorenne di soli 16 anni. É avvenuto nella serata di sabato 8 marzo a Catania, quando il giovane è improvvisamente precipitato dal lucernario sul tetto del parcheggio esterno di un centro commerciale cittadino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il minore lo aveva raggiunto insieme ad alcuni amici e coetanei quando si è verificata la tragedia. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale.

16enne morto, è caduto dal tetto del parcheggio di un centro commerciale

Stando alla ricostruzione dei fatti la tragedia si è verificata intorno alle 19:45. L’adolescente aveva raggiunto con gli amici la sommità del parcheggio esterno del centro commerciale di Catania quando è caduto dal lucernario facendo un drammatico volo nel vuoto di almeno 15 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato il 16enne per trasportarlo nel vicino nosocomio, il San Marco, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo. Troppo gravi le ferite riportate: le lesioni interne riportate nella caduta sono risultate estremamente gravi ed incompatibili con la vita.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che stanno cercando, anche ascoltando le testimonianze dei coetanei presenti, di far luce su quanto accaduto. Si ritiene, alla luce di quanto ricostruito, che si possa essere arrampicato con gli amici. Il lucernario è un luogo non accesssibile al pubblico, resta dunque da chiarire nel dettaglio cosa ci facesse in quel punto pericoloso. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò