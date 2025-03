Pauroso incidente stradale nella notte a Guidizzolo, provincia di Mantova, dove un automobilista ha perso il controllo dell’auto, ha sfondato un muro ed è finito nel giardino di una casa.

Incidente stradale a Guidizzolo: auto sfonda muro e finisce in giardino

La scorsa notte, attorno all’1.15, si è verificato un pauroso incidente stradale a Guidizzolo, in provincia di Brescia. Un automobilista di 37 anni ha perso il controllo della sua autovettura, sfondando il muro di una Azienda, la Edilcom, e finendo la sua corsa all’interno del giardino di una casa. Il sinistro, con molta probabilità, è dovuto all’elevata velocità. La Pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere ha già effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente stradale a Guidizzolo: le condizioni del 37enne alla guida

L’uomo di 37 di Cavriana alla guida dell’auto che, la scorsa notte ha sfondato prima il muro di una ditta e poi è finita nel giardino di una abitazione, è stato portato all’ospedale di Mantova in codice giallo. L’uomo non è mai stato in pericolo di vita, in quello che poteva essere un incidente mortale. Non sono state coinvolte nel sinistro né altre auto né altre persone. I Carabinieri indagheranno anche sulle condizioni psicofisiche del 37enne.