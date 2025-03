Un tragico incidente a Napoli

Un ciclista di 46 anni ha perso la vita a Napoli dopo essere stato travolto da un’ambulanza dedicata al servizio di dialisi. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo percorreva la corsia riservata ai ciclisti, quando il mezzo di soccorso, in transito nella stessa direzione, lo ha colpito. Le condizioni del ciclista sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini in corso

La Polizia Locale di Napoli è intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente, attivando le procedure di inchiesta. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale hanno sequestrato sia la bicicletta a pedalata assistita della vittima che l’ambulanza coinvolta nell’incidente. È stato disposto un accertamento urgente sul conducente dell’ambulanza per verificare se fosse in stato di alterazione al momento dell’incidente. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’adeguatezza delle misure di protezione per i ciclisti in città.

Un dramma che si ripete

Questo tragico evento segna la sesta vittima della strada a Napoli dall’inizio dell’anno, un dato allarmante che evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza degli utenti della strada. La famiglia del ciclista ha già espresso il proprio consenso alla donazione degli organi, un gesto di grande altruismo in un momento di profondo dolore. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare la sicurezza stradale e prevenire simili incidenti in futuro, affinché tragedie come questa non si ripetano.