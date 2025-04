Un tragico incidente a Crespellano

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Valsamoggia, nel Bolognese, dove una donna di 70 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale. L’incidente, avvenuto a Crespellano, ha coinvolto tre veicoli e ha lasciato diversi feriti, tra cui bambini e una ragazzina di soli 12 anni in condizioni critiche.

La dinamica dello schianto

Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile stava viaggiando in direzione Valsamoggia, mentre le altre due si dirigevano verso Bologna. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma il violento impatto ha portato a un bilancio drammatico. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Interventi di emergenza e soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, il personale del 118 è accorso sul luogo per prestare soccorso ai feriti. Le condizioni della ragazzina di 12 anni sono risultate particolarmente gravi, tanto da richiedere un intervento d’urgenza. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore di Bologna, sia con ambulanze che con elicotteri, per garantire un’assistenza tempestiva e adeguata. La comunità è in lutto per la perdita della donna e si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questo drammatico evento.