Un giovane operaio di 24 anni, di Perdasdefogu, è morto folgorato mentre stava lavorando in una cabina dell'Enel

Il drammatico incidente sul lavoro a Girasole, piccolo comune della Sardegna, è avvenuto oggi giovedì 8 agosto intorno alle 17. È morto l’operaio 24enne Gabriele Piroddi.

La morte del giovane operaio a Girasole

Giorno dopo giorno le morti sul lavoro aumentano e non sembra esserci tregua a questi drammatici eventi. Oggi l’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato in Sardegna.

Il giovane di 24 anni è morto nel primo pomeriggio mentre stava lavorando in una cabina elettrica alla periferia nel comune di Girasole. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe rimasto folgorato. Non è ancora chiaro se in quel momento ci fosse qualcuno con lui.

L’intervento dei soccorsi dopo la morte dell’operaio

Sul posto la polizia e i vigili del fuoco di Tortolì oltre al personale della Croce verde e le ambulanze medicalizzate del 118. A nulla è servito l’intervento immediato degli operatori sanitari: per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo.

Le indagini dopo la morte del giovane

Sulla dinamica esatta di quanto accaduto sono ancora in corso le verifiche: saranno fondamentali le indagini svolte in queste prime ore dopo il tragico evento. Le forze dell’ordine dovranno, inoltre, verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo dell’incidente.