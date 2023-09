Incidente sul lavoro, operaio 48enne morto in una cava

Nella mattinata di oggi, sabato 30 settembre, si è verificato un nuovo incidente sul lavoro in Italia. Il sinistro si è rivelato purtroppo fatale per T.A., un operaio di 48 anni originario di Vittorio Veneto.

Incidente sul lavoro: morto un operaio

Un nuovo incidente sul lavoro, l’ennesimo di questo 2023 nel nostro Paese, è avvenuto intorno alle ore 9.30 del mattino di oggi. Un camionista, che stava lavorando presso la cava della ditta ‘Canzian Inerti‘ ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato durante l’operazione di chiusura della sponda del suo mezzo pesante. L’incidente sarebbe avvenuto in strada delle Fornaci a Spresiano.

Incidente sul lavoro: il decesso del 48enne

In pochi attimi è stato lanciato l’allarme dai colleghi dell’operaio e dall’ospedale Ca’ Foncello era stata fatta decollare un’eliambulanza. Il mezzo, però, è stato ben presto richiamato perché per l’uomo non c’era già più nulla da fare. L’operaio è morto qualche istante dopo il suo incidente; era originario di Vittorio Veneto e lascia la moglie e due figli. I vigili del fuoco si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso insieme ai carabinieri.