Il marito di Klodiana, la donna uccisa a Castelfiorentino una settimana fa, è stato trovato morto nella notte: per i militari è un caso di suicidio

Klodiana era stata trovata morta in strada poco prima delle ore 20 di giovedì 28 settembre, vicino alla casa in cui la vittima viveva con i suoi figli e il marito. La donna è stata uccisa da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da vicino: il primo sospettato dell’omicidio è stato sin da subito Alfred Vefa, l’uomo da cui Klodiana si era ormai da tempo separata, ma che contonuava a vivere con lei. Vefa per ore è risultato irreperibile, ma questa notte è stato ritrovato il suo cadavere.

Castelfiorentino, trovato morto il marito di Klodiana

Era da giovedì sera che i carabinieri stavano cercando Alfred Vefa, il primo sospettato per l’omicidio di Klodiana Vefa, avvenuto nella provincia di Firenze. Secondo quanto si apprende, l’uomo aveva spento il telefono intorno alle ore 19 del 28 settembre, un’ora prima della tragica morte della donna. Di Vefa si erano perse le tracce, ma questa notte è stata fatta la macabra scoperta. L’uomo è, infatti, stato ritrovato morto in una zona isolata del comune di san Casciano, in Val di Pesa.

Castelfiorentino, trovato morto il marito: è suicidio

A ritrovarlo sono stati i militari che stavano lavorando sul caso, i quali hanno provato ad ipotizzare anche cosa è successo nelle ultime ore. Secondo gli agenti, Alfred si sarebbe tolto la vita utilizzando la stessa arma che aveva usato anche contro Klodiana. Per i militari, dunque, la morte di Alfred Vefa sarebbe un caso di suicidio.