I passeggeri a bordo del traghetto di linea Cossyra erano in totale 175 persone, di cui 83 migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, 10 carabinieri del reggimento Puglia, 27 membri dell’equipaggio e 55 passeggeri.

Paura in mare a Lampedusa, scoppia un incidendo su un traghetto

L’incendio è divampato mentre si trovavano in mare aperto fra Lampedusa e Porto Empedocle.

Tutte le persone sono state evacuate. La maggior parte sono state trasferite sulla nave Diciotti della Capitaneria, con direzione Porto Empedocle, mentre una famiglia composta da tre adulti e un bambino di un anno, è stata fatta salire sulla motovedetta Cp324 diretta a Lampedusa. Di fondamentale importanza è stato il tempestivo intervento della Guardia Costiera. Sebbene non ci sia stato un vero e proprio pericolo per l’incolumità dei passeggeri, l’evacuazione è stata necessaria per evitare che le persone rimanessero per troppo tempo a bordo della nave, in mezzo al mare.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio è divampato nella stiva, in particolare nella sala macchine, mentre il traghetto si trovava a 5 miglia a Sud di Linosa. Le fiamme sono state facilmente circoscritte, grazie ai sistemi di sicurezza. Dopo aver domato l’incendio la nave si è fermata, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. “Nave Diciotti ha altresì operato in assetto anti incendio, raffreddando con getti d’acqua le parti del traghetto interessate dall’incendio. 147 persone, tra cui donne e bambini, sono attualmente a bordo di nave Diciotti e giungeranno in sicurezza a Porto Empedocle, mentre 3 passeggeri verranno trasferiti con la motovedetta SAR 324 a Lampedusa“ si legge in una nota diramata dalla Guardia di Finanza.