Nel primo mattino di oggi, lunedì 22 gennaio, un operaio albanese di 53 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa sette metri, cadendo dal tetto di un capannone di un’azienda di carpenteria metallica a Bareggio, località a ovest di Milano.

Incidente sul lavoro, operaio 53enne morto nel milanese

La caduta è avvenuta intorno alle 7 del mattino e il corpo dell’uomo è stato ritrovato nel cortile dell’azienda; secondo quanto riportato dal Corriere, la causa dell’incidente potrebbe essere stata un parapetto ammalorato, sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un’automedica del 118, i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i tecnici dell’Asl. Questi ultimi hanno avviato approfonditi accertamenti per comprendere le cause e la dinamica della tragica caduta.

Incidente sul lavoro, la dinamica dell’incidente

La comunità locale è stata colpita dalla notizia di questo incidente mortale, e le autorità stanno lavorando per stabilire eventuali responsabilità e garantire che siano adottate le misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro. Il fatto è avvenuto poco prima delle 7.15 di questa mattina, l’evento è al vaglio delle forze dell’ordine, dal momento che non è ancora completamente chiara la dinamica del fatto.