Incidente sul raccordo anulare: morto un uomo

Tragico incidente mortale a Roma nella notte tra domenica e lunedì: un uomo ha perso la vita sul grande raccordo anulare dopo essere stato investito.

Incidente mortale sul raccordo anulare a Roma

Tragico incidente mortale nella serata di domenica 4 dicembre a Roma, sul grande raccordo anulare, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto.

Il sinistro, stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto poco prima delle ore 21:45 all’altezza del chilometro 2.600, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea. Ancora oscure, invece, le dinamiche che hanno portato alla morte dell’uomo.

L’arrivo dei soccrsi e le indagini sull’incidente

Sul posto è immediatamente arrivata la Polizia stradale, accompagnata dal personale medico-sanitario del 118 e il personale di Anas. Nonostante la tempestività, ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato vano. Al momento chi indaga non esclude nessuna pista.

Per permettere i rilievi, come da prassi, la corsia è stata chiusa momentaneamente al traffico per consentire la messa in sicurezza della strada.

La salma del pedone investito è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.