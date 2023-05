La Polizia stradale sezione Autostrade è all’opera in queste ore per chiarire cause e dinamiche di un incidente avvenuto sull’A15: dal sinistro ci sono stati sei feriti, uno dei quali secondo quanto riferito dai media territoriali è grave all’ospedale Maggiore di Parma. Ma cosa è accaduto? Lo storico sommario di quel “botto” spiega che lo scontro è stato violentissimo e al chilometro 15 si è creato un inferno di lamiere.

Incidente sull’A15: sei feriti, uno è grave

Quel grave incidente stradale si è verificato nelle ore del mattino di oggi, 18 maggio, sull’autostrada A15. Da quanto si apprende tutto è accaduto intorno alle nove al chilometro 15 direzione sud. In quel punto si è verificato un violento un sinistro ha coinvolto due auto e un tir. E purtroppo il bilancio è serio: i media parlano di sei feriti soccorsi tutti dal 118. E ci sono condizioni di salute in grave pregiudizio.

Le condizioni della persona con più traumi

Una persona è stata ricoverata all’Ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità, mentre invece e per loro fortuna gli altri 5 feriti sono stati definiti “lievi”. Le testate che hanno preso in esame la notizia spiegano che questi ultimi sono stati tutti trasferiti per accertamenti a Vaio. L’incidente ha comportato una serie di deviazioni del traffico, con chiusure dei tratti interessati e code di veicoli.