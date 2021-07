Una donna ha perso la vita in un incidente a Mondragone dopo essersi schiantata contro un camion: ferito gravemente anche il nipotino che era con lei.

Tragedia a Mondragone, comune in provincia di Caserta, dove giovedì 1 luglio 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna: la sua auto si è schiantata contro un camion e si è procurata ferite rivelatesi mortali.

Incidente sulla Domiziana a Mondragone

I fatti si sono verificati nel pomeriggio lungo la Domiziana. Secondo le prime ricostruzioni Pina Misso, questo il nome della vittima, si trovava in zona per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia e stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda di colore blu insieme ai nipotini, una bambina ed un bambino.

All’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un camion che trasportava acqua e che viaggiava in direzione opposta.

Uno schianto molto violento in cui il mezzo pesante ha perso anche parte del carico e la donna ha riportato ferite gravissime. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità e la criticità delle condizioni di Pina dopo che i Vigili del Fuoco l’hanno estratta dalle lamiere in cui era rimasta incastrata.

Gli operatori l’hanno trasferita d’urgenza alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove però è morta poco dopo esservi arrivata nonostante il disperato tentativo di rianimazione da parte dei medici.

Incidente sulla Domiziana a Mondragone: feriti due bambini

Nell’incidente sono rimasti feriti anche i due nipotini. La bimba starebbe bene mentre il bambino ha riportato danni più gravi ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santobono. Mentre erano in corso le operazioni di soccorso, sul luogo del sinistro sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno isolato il tratto di strada interessato bloccandolo al traffico. Hanno poi svolto i consueti rilievi volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Incidente sulla Domiziana a Mondragone: chi era la vittima

Pina Misso era residente a Parete dove era molto conosciuta per la sua professione di maestra. Il primo cittadino Gino Pellegrino, ha espresso il suo dispiacere una volta appresa la notizia tramite un post pubblicato sui propri canali social: “Ha perso la vita la nostra amata concittadina, la maestra Pina Misso. Ci stringiamo al dolore dei familiari. Intanto preghiamo per la pronta guarigione dei due nipotini coinvolti nell’incidente”.