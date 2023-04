Due persone sono tragicamente decedute dopo essere rimaste coinvolte in un incidente che si è consumato lungo la strada statale Salaria. Lo scontro, che ha visto coinvolti due veicoli, ha avuto serie ripercussioni sulla viabilità.

Incidente sulla Salaria, scontro mortale tra due auto: due vittime

Nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, due persone sono morte nel momento in cui due vetture hanno impattato l’una contro l’altra in corrispondenza del chilometro 61,300 della strada statale Salaria, nel territorio di Torricella in Sabina, in provincia di Rieti.

Il sinistro stradale ha avuto gravi conseguenze sul traffico. Il tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di mettere in sicurezza il tratto stradale.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recati i sanitari del 118, le squadre Anas, gli uomini delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro. Ogni tentativo, tuttavia, si è rivelato vano portando a due il bilancio delle vittime.

Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare tutti i rilievi necessari in modo tale da chiarire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità per ripristinare quanto prima la normale circolazione nel minor tempo possibile.